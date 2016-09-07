• 1 просмотр
Начальство увели от ответственности, а крайним сделали меня
Офицера войсковой части 6655 Кайнарбека Тастамбекова следствие обвиняет в том, что он не вступил в перестрелку с нападавшими, хотя у него было оружие. Он рассказал «Диапазону» о том, как он отстреливался и спасал солдат.
На фото: Кайнарбек с женой Мадиной, которая беременна. Вместе с годовалой дочкой живут на съемной квартире. По словам Мадины, у нее стресс из-за того, что ее мужа винят в том, что остался жив. || Фото автора
Офицера войсковой части 6655 Кайнарбека Тастамбекова следствие обвиняет в том, что он не вступил в перестрелку с нападавшими, хотя у него было оружие. Он рассказал «Диапазону» о том, как он отстреливался и спасал солдат.
Начальству о нападении сообщал по «сотке»
31-летний Кайнарбек Тастамбеков утверждает, что 5 июня он не должен был заступать на дежурство, у него было 10 дней выходных. Но все же заступил.
– Я посмотрел на камеры, увидел автобус и бегущих в нашу сторону вооруженных людей, – вспоминает Кайнарбек. – Я начал обзванивать караул и дежурное подразделение и «висел» на телефоне. Там нет кнопки, чтобы можно было один раз нажать и услышать сирену. Я звонил по телефону и ждал, пока поднимут трубку. Подразделениям, чтобы подняться, вооружиться и выйти на отражение атаки, нужно 10 минут.
По словам майора, они теряли драгоценные секунды, нападавшие менее чем за минуту оказались в середине части, хотя от ворот до дежурной части около 60 метров. Бандиты беспорядочно стреляли и бежали в сторону «дежурки».
– Я отстреливался из своего пистолета, но нападавших было много и решил спасти двух солдат. Я их отвел в правое крыло штаба, затем через окно выпрыгнул в заднюю сторону, оттуда побежал в узел связи. Там поручил связистам, чтобы оповестили региональное командование «Батыс» (в Уральске). Затем звонил непосредственному начальству со своего сотового. Пока были гудки, шла стрельба. Дозвонившись начальнику штаба, я доложил ситуацию, но он не сразу все понял, переспрашивал. После моего звонка у оружейного склада трое солдат из караула начали перестрелку с бандитами.
– Если бы в нашу «дежурку» пришел звонок от ДВД после нападения на «Палладу», мы выиграли бы время и подготовились к вторжению в войсковую часть. После этого ДВД начал оправдываться, что звонили в войсковую часть после нападения на «Палладу». Я попросил показать детализацию звонков из «Казахтелекома». В итоге выяснили, что звонка от ДВД не было, – рассказывает Кайнарбек Тастамбеков.
Солдаты без автомата
Майор Тастамбеков рассказывает, чего, по его мнению, не хватило солдатам, чтобы эффективнее противодействовать нападавшим.
– Во-первых, солдаты были без автомата. Наше руководство следовало старым инструкциям, просто скопировали, поменяли дату и все. А эти инструкции были еще при СССР, когда на КПП стояли без автомата. Вот и у нас на КПП часовой был с резиновой палкой и штык-ножом. В соседней части на КПП стоит часовой с автоматом с 60 патронами. По инструкции в дежурной части должен был быть такой же автоматчик с 60 патронами, – говорит Тастамбеков. – Во-вторых, ворота войсковой части были не так крепки, их можно было открыть пинком. В соседней части перед воротами стоят противотаранники, бетон.
В целом, по словам офицера, подготовка личного состава войсковой части 6655 была на хорошем уровне.
– Но некоторые молодые солдаты растерялись. Я видел, как у солдата, стоявшего на защите автопарка, дрожали руки и колени, он не мог вытянуть затвор оружия, чтобы его перезарядить. Старослужащие в тот день были не в части, они были в городе, закупались, готовились. Может, это и спасло их, ведь если бы в нашей части было больше народа, число жертв могло возрасти.
– Разве численное преимущество не помогло бы вам?
– Что они без оружия будут делать? В казарме было оружие, но боеприпасов не было, они на складе и в «дежурке» под ключом. Оружие с боеприпасом есть только у одного подразделения, которое призвано отражать атаку. Поэтому некоторые солдаты закрылись и смотрели эту резню, так как ничего не могли сделать из-за отсутствия оружия. И солдаты в этом не виноваты.
Бездействие власти или нарушение правил
Кайнарбека Тастамбекова после теракта не раз как свидетеля вызывали на допрос в КНБ. Было расследование по статье «Бездействие власти». 31 августа майора Тастамбекова перевели в статус подозреваемого по статье «Нарушение правил несения службы». Его обвиняют в том, что не оказал нападавшим вооруженного сопротивления.
– Моей задачей было оповестить караул, дежурное подразделение, региональное командование «Батыс» и ДВД. Я оповестил, но меня обвиняют в том, что я в одиночку не вступил в перестрелку с нападавшими. Хотя в боевом расчете конкретно не расписано, что я должен отстреливаться. У меня был пистолет Макарова на 16 патронов против 17 бандитов. 14 патронов я израсходовал. Меня, двух солдат и помощника убили бы. Если бы нас убили, некому было бы оповещать караул, – объясняет майор.
– Меня сделали крайним, хотя ответственность за организацию обороны должно нести начальство, это командир части полковник Абикешев, начальник штаба части майор Байгозов. Их перевели в другую часть. На них дело не возбуждали. Полагаю, что кому-то выгодно, чтобы не копали дальше, иначе под подозрением окажутся люди из начальства, поэтому козлом отпущения сделали меня, – сокрушается Кайнарбек Тастамбеков.
Новости по теме
-
Один из обвиняемых по делу о теракте 5 июня избежал лишения свободы
-
Суд по теракту в Актобе сделали закрытым для охраны госсекретов
-
Директору оружейного магазина «Паллады» дали год колонии–поселения
-
Суд по теракту 5 июня проходит с автоматчиками на крышах
-
Брат разыскиваемого террориста Дмитрия Танатарова призывает его сложить оружие и сдаться
-
Судят директора магазина «Паллада», на который напали террористы
Комментарии 28
Keks1
Если 2 караульных приняли бой, то, как минимум, еще 4 должны были отдыхать. При оружии. + начкар с оружием. И я недопонимаю, что значит "соседняя часть"? Там, где на КПП дежурный с автоматом. Я так понимаю, что на территории полка 2 в/ч? А, по Уставу да. Виноват дежурный, в чье дежурство это все произошло. Что с 14 пистолетных патронов всех не перестрелял.
Keks1
Вообще, устав гарнизонной и караульной службы, который был принят еще в СССР, не просто так был принят. Там каждая строчка продумана. И "правило", что на КПП дежурный находится с штык-ножом, тоже не с неба свалилось. И какие 10 минут на "подняться по тревоге"? Проснуться, одеться, получить оружие и боеприпасы - норматив 4 минуты. Занять боевую позициию - еще пару минут. Ключи от "оружейки" должны быть у дежурного по роте. Там же и патроны в сейфе на случай тревоги должны быть. А здесь, получается, у дежурного по части ключей не было? Хотя, у него полномочия командира части на время дежурства. Где помдеж был? У него тоже оружие должно было быть. Где смена караула была, начкар?
taxsist2
Личный состав караула должен быть в караульной форме одежды (приложение 6), вооружен исправными и приведенными к нормальному бою автоматами со штык-ножами (карабинами со штыками). Караулы других войск и воинских формирований, а также органов военной полиции могут вооружаться специальными средствами. Часовые контрольно-пропускных постов могут вооружаться пистолетами. Начальники караулов и их помощники вооружаются своим штатным оружием.
taxsist2
Для оказания помощи часовым в каждом караульном помещении из числа бодрствующих и отдыхающих смен караульных создаются резервные группы, которые при вызове караула «В РУЖЬЕ» под командой начальника караула (помощника начальника караула, разводящего) прибывают к месту нарушения и действуют в зависимости от обстановки. Для быстрой доставки групп к месту нарушения, смены часовых отдаленно расположенных постов и их проверки, караулы при необходимости обеспечиваются транспортным средством, а в особых условиях - бронетранспортерами (боевыми машинами).
taxsist2
еще вопрос, был ли оформлен Приказ о выходе на работу в выходной день? ознакомлен ли с данным приказом? если оповестил караул,как дальше действовал караул,в какое время прибыли, сколько человек и т.д.
taxsist2
специально мимо стрелял и увел солдат с караула
taxsist2
хотите сказать,что возможно,что не все ушли?
taxsist2
В соответствии с Конституцией Республики Казахстан воен- нослужащий, как гражданин Республики Казахстан, независимо от своего служебного положения, имеет право: на жизнь. Никто не вправе произвольно лишать его жизни. Ко-мандиры (начальники) обязаны обеспечивать безопасные условия воинской службы подчиненных- Вопрос: дежурство на боевом посту с штык ножом позволит отразить атаку 17 боевиков с огнестрельным оружием? действия дежурного по КПП в данной ситуации а)с 1 пистолетом, вступить в бой и возможно погибнуть, б) отсупить на выгодные позиции и вызывать подмогу(караул), оказывая сопротивление огнем, в) другое
taxsist2
Боевыми патронами караул обеспечивается из расчета: на каждый автомат и пистолет - по два снаряженных магазина; на каждый карабин по 30 патронов в обоймах. Освежение боевых патронов караула производится не реже одного раза в три месяца. Кроме того, по приказу начальника гарнизона (командира воинской части) караулы могут иметь на вооружении пулеметы с тремя снаряженными магазинами (двумя снаряженными лентами по 100 патронов) на каждый из них, ручные гранаты на весь состав караула, из расчета по две гранаты на каждого, а также усиливаться боевой техникой
taxsist2
да, после Челаха, на фильм Рембо уже по другому смотришь. Здесь может другой фильм был, Горец-, может он выпустил 14 пуль,а главарь неуязвимый
Tony Montana
Вчера только Рэмбо первая кровь смотрел. А мочить главного в таких ситуациях надо в первую очередь. Вдруг они все как то связаны и умрут сразу?... ))) Вот я бы на его месте ...
taxsist2
можно было и всех положить,сначала одного, потом прыжком и сальто забрать его ружье, потом дальше обогнув помещение через крышу с тыла кинуть штык нош захватить еще одно ружье, эти ружья передать двум солдатам которые уже забаррикадировались в помещение и из пистолета убить самого главного и остальных взять в плен, думаю точно так поступил бы любой из нас, по крайней мере знаю одного точно профессионала.
1870
"...А эти инструкции были еще при СССР, когда на КПП стояли без автомата...". Это хорошо или плохо, останется загадкой."...У меня был пистолет Макарова на 16 патронов против 17 бандитов. 14 патронов я израсходовал. Меня, двух солдат и помощника убили бы. Если бы нас убили, некому было бы оповещать караул, – объясняет майор...". Не понял, так он кого-нибудь смог нейтрализовать? С ПМ вполне можно противостоять против охотничьих... 2-3 бандюков можно наверно зацепить четырнадцатью выстрелами...
Keks1
" Меня, двух солдат и помощника убили бы. Если бы нас убили, некому было бы оповещать караул" Они вчетвером караул оповещали. Причем, все четверо должны были быть при оружии. А еще трое бой вели в это время. Я ничего не понимаю. "в боевом расчете конкретно не расписано, что я должен отстреливаться. " Что за хрень в нашей армии происходит? Что за отговорки?
taxsist2
у нас страна чудес)) толи еще будет будем смотреть,как будет дело майора протекать, но я верю в объективность следствия и дознания, про справедливость в нашей правоохранительной системе ходят легенды...все будет, как надо..как нужно...
1870
Tony Montana, taxsist2, Рэмбо и Горец - неактуальны. Вот Челах, да. А еще Нуркадилов, трижды застрелившийся и после этого даже перемещавшийся самостоятельно. Даже ЦРУ (или ФБР) согласился.
ферзя
не вина майора что части Казахстана не готовы отразить внезапные атаки на войсковую часть. Что наряды не вооружены и солдаты с дубинкой встречали террористов, не майор виноват. Что нет заслонов. нет ежей и т.д. Благо хоть караул на складах был вооружен и принял бой, а перед их калашами террористы то разбежались.
ферзя
Кстати не лишним будет пояснить что сотрудники полиции сдают зачеты в тире То есть там где нет поправок на ветер. 14 из 16 патронов - это он довольно хорошо обстреливался. Вот в США, полицейские имеют на вооружении более дальнобойные пистолеты вальтеры или кольты к примеру Но для подобных перестрелок в каждой машине есть винчестеры Хоть и менее заряда в них, более неудобны для стрельбы с тесных укрытий но более эффективны по дальности и возможности. Давно надо скинуть ПМ с вооружения Их только разбирать и чистить удобно.
ферзя
С пистолетом ПМ против карабинов и венчестеров, все равно что с рогаткой. ПМ для ближнего боя годится Это не наган не маузер и даже не ТТ С 25 метров попасть сложно в не малую мишень. Для примера сотрудники полиции в упражнении в стрельбе за 10 секунд должны произвести 3 выстрела. 1 попадание по мишени ( разницы нет в центр или сбоку) - удовлетворительная оценка. 2 попадания - хорошо и 3 отлично. Габариты мишени 50 на 30 см примерно. Майор стрелял как положено в его ситуации Был бы в его руках калаш и можно было потягаться. Мне кажется. это мое мнение, он принял единственно верное решение, более эффективное в его положении - беспорядочно отстреливаясь для острастки противника, увел с зоны опасности доверенных ему солдат и обеспечил передачу сигнала тревоги и оповещения.
ферзя
А я считаю что для первого боя 14 выстрелов в сторону противника, это не плохо. И майор далеко не из робкого десятка И на месте паркетных генералов и полковников, я бы воспользовался консультацией боевых офицеров, прежде чем обвинять в трусости. И в данной ситуации действия майора были разумны. Конечно разумней было бы прорываться к складам и взять на себя организацию отражения атаки Но в бою, очень сложно соображать потому он действовал более рефлекторно. по уставу
ферзя
В первой перестрелке, а у майора она была первая, все не так, Приток адреналина сбивает координацию. Обзор в глазах уменьшается, словно перед тобой узкий монитор, довольно не четкого изображения. И ты вроде шел как все, а чувствуешь себя как бы струсившим. Для этого солдатам в ВОВ давали 200 грамм наркомовских, чтоб расслабить и сбить приток адреналина. Но при всем солдат становился солдатом в третьем бою. А до тех пор слыл не обстрелянным. А майор ты или рядовой для первого боя. оценивается лишь степенью ответственности. А теперь в майора тычат пальцем те кто не когда не был обстрелян. Стрелки что не когда не стреляли в людей что стреляют ответно.
ферзя
Как то стрелял с револьвера и ТТ, так дали пострелять. Очень был удивлен разницей. Стрелял на расстоянии 50 метров а не 25. Это далеко не автомат, но чувствуется что это оружие а не плевалка. Преступники когда то наш ПМ называли пукалкой или пугалкой, серьезно его не воспринимая. В перестрелках я не раз с этим соглашался. Майор выстрелил 14 патронов, я бывала до железки выстреливал обе обоймы и не попал, в те цели которые метил. А ведь у меня рядом были друзья, вооруженные как я, и всегда подходили подкрепления. Как бы я чувствовал себя имея в остатке два патрона и два солдата безоружных? Даже мне представить сложно.
ферзя
В 90-х годах я спал с пистолетом табельным. Даже был случай что забыл сдать уходя в отпуск. Дома был пристрелянный к стене сейф принятый комиссионно. Я знал про него все. Чувствительность курка, его погрешности при стрельбе. Как вы не выбивал, вернее раз только так получилось Но в целом стрелял если не на отлично то на твердое хорошо. Но одно дело стрелять в безмолвную мешень и совсем все иначе происходит в перестрелке. Кто подводит больше, я или пистолет, сказать не могу. Но даже опытные стрелки, как Вы не продемонстрировали лучших результатов, чем я. Вы хоть раз верили ПМ в реальном бою? Если у Вас в Вас стреляющий далее 25 метров, когда у головы свист пуль и звон рекошетов, у тебя на прицеливание только доля секунды, если жизнь дорога, стрелять приходится почти примерно. А потом долго удивляться почему все мимо.
1870
ферзя, надо верить в свое табельное оружие. И с ПМ можно принять бой, это как раз тот случай, когда ТТХ выравнялись. Расположение воинской части - это не Красная площадь. Это вполне компактная территория, городские условия. И у ПМ здесь даже преимущество - скорострельность. А тут охотничьи, с низкой кучностью. Остается дело за нажимающим на курок. Свои первые пять баллов по огневой подготовке получил именно на рубеже ПМ, 29 из 30 возможных очков на открытом стрельбище в горах. И до конца долгой службы ниже 25 не выбивал. И да еще плюс у ПМ надежность - было всего две или три осечки за двадцать лет, порох отсырел на складе. Это, как вы знаете, быстро устраняется.
1870
Joker. абсолютно серьезно. У нападающих психология тоже есть. Ну и что что выстроились. Легче попадать даже. Когда двое, трое рядом свалятся в крови, остальные начнут ломаться.ферзя, не сомневаюсь что вы спали с ПМ. Дежурили. Я к тому вам написал, что верить надо в свое оружие, а не амеровское. А веру рождают - знания, навыки, умения. Вы верно говорите, с пистолета стрелять тяжело, но кто освоил, тот не забудет. И свист пуль и осколков знаем. И не только на полигонах и учениях.
1870
taxsist2, не только пистоль. Но и АКМ, АК-74, СВД, ПК, РПК, РПГ-7в, АГС-17. А также гранаты наступательные и оборонительные. Вооружение БМП-1 и БМП-2. В этом помогли занятия в секции стрельбы еще в школьные годы (ТОЗ-8, ТОЗ-12). Там же изучали ППШ, трехлинейку. Так что позже в армии, выполнять УУС, УКС, валить неподвижные и подвижные мишени было только в радость. А обкатка танками вообще адреналин.
taxsist2
akord проникновение проникновению рознь, скрытно или в одиночку без стрельбы проникнуть в любую часть можно, везде есть слабые места. Другое дело когда с таким "кипишем" проникают должны быть прописаны и готовы по идее,а практика показал,что не готова и теперь крайний майор, который был на дежурстве,еще в сов выходной? если под расдачу то понятно,а если объективно и соответственно чести и Закона, майора посадить надо и вернет это павших? как думаю его коллеги по этому поводу, диапазон вы лучше их спросите,военных всех офицеров до майора только, генералов и полканов.
taxsist2
1870 возможно предрасположен к пистолям, у меня например больше "любовь" к автомату и ружью, 2 разряд по стрельбе еще на учебке получил,а мой друг кореец,как раз таки из пистолета был мастак, его отдельно фоциер по огневой подготовке натаскивал из 2 рук и т.д. насчет уравнивается вопрос спорный. Теоритически да, выше уже описали варианты,а по сути при боестолкновении всегда фактор внезапности(его еще Суворов описал) играет большую роль, майор думаете знал,что нападающих только 14-17 или что вообще происходит. До этого дня никто и не знал,что у нас такое возможно, хотя до 11 сентября мы не знали,что такое теракты или до Крыма,что могут обратно отходить земли, до развала ССР,что есть Бог. Сейчас непонятки, кто прав кто нет, везде политика примешивается даже к обычным спорам про браконьеров.